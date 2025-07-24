Стало известно, насколько безопасно отдыхать на российских курортах летом

Несмотря на близость боевых действий и вероятность атак БПЛА, Крым и Краснодарский край остаются очень популярными туристическими направлениями, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, для отдыхающих там практически безопасно. Он отметил, что в этом году Крым переживает небывалый туристический ажиотаж.

Опасность отдыха в Крыму и Краснодарском крае есть, но она сильно преувеличена. Крымское направление сейчас очень популярно среди туристов: в Севастополе все гостиницы забронированы на долгое время вперед. У меня товарищ приехал из Евпатории, говорит, что такого наплыва отдыхающих, как сейчас, не видел ни разу, — прокомментировал Дандыкин.

По всей России очень хорошо работают средства противовоздушной обороны, продолжил он. По словам военного эксперта, большинство дронов сбивают, и не ко всем из них приспособлены взрывные устройства. Также Дандыкин дал несколько рекомендаций для туристов.

Как вести себя обычному туристу? Во-первых, спокойно, а во-вторых, соблюдать меры предосторожности. Сейчас у нашего врага есть цель — бить по югу, чтобы деморализовать людей и сорвать курортный сезон. Но русские — очень жизнелюбивый народ. Чем больше нас пугают, тем больше получается наоборот, — заметил Дандыкин.

Ранее эколог Роман Пукалов сообщил, что за купание в Черном море на побережье Анапы отдыхающих могут оштрафовать. По его словам, в том районе, где затонул мазут, купаться не разрешается из соображений безопасности. Но это не мешает отдыхать на природе и дышать чистым воздухом, сказал эколог. В Анапе, по его словам, есть много замечательных бассейнов.