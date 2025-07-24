Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 17:20

Стало известно, насколько безопасно отдыхать на российских курортах летом

Военный эксперт Дандыкин: опасность отдыха на Черном море сильно преувеличена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несмотря на близость боевых действий и вероятность атак БПЛА, Крым и Краснодарский край остаются очень популярными туристическими направлениями, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, для отдыхающих там практически безопасно. Он отметил, что в этом году Крым переживает небывалый туристический ажиотаж.

Опасность отдыха в Крыму и Краснодарском крае есть, но она сильно преувеличена. Крымское направление сейчас очень популярно среди туристов: в Севастополе все гостиницы забронированы на долгое время вперед. У меня товарищ приехал из Евпатории, говорит, что такого наплыва отдыхающих, как сейчас, не видел ни разу, — прокомментировал Дандыкин.

По всей России очень хорошо работают средства противовоздушной обороны, продолжил он. По словам военного эксперта, большинство дронов сбивают, и не ко всем из них приспособлены взрывные устройства. Также Дандыкин дал несколько рекомендаций для туристов.

Как вести себя обычному туристу? Во-первых, спокойно, а во-вторых, соблюдать меры предосторожности. Сейчас у нашего врага есть цель — бить по югу, чтобы деморализовать людей и сорвать курортный сезон. Но русские — очень жизнелюбивый народ. Чем больше нас пугают, тем больше получается наоборот, — заметил Дандыкин.

Ранее эколог Роман Пукалов сообщил, что за купание в Черном море на побережье Анапы отдыхающих могут оштрафовать. По его словам, в том районе, где затонул мазут, купаться не разрешается из соображений безопасности. Но это не мешает отдыхать на природе и дышать чистым воздухом, сказал эколог. В Анапе, по его словам, есть много замечательных бассейнов.

пляж
Черное море
туристы
Василий Дандыкин
безопасность
Крым
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине готовятся к свержению Зеленского
Володин назвал крушение самолета Ан-24 в Приамурье большим горем
Пятерых украинцев и грузин объявили в розыск за теракт на Крымском мосту
В Госдуме оценили заявления Пашиняна о реформе церкви
В Китае заявили о подарке Москвы для Пекина, который сильно встревожил США
Политолог оценил шансы Хинштейна на победу на выборах главы Курской области
Врачи в России «напечатали» череп раненому военному
Пашинян направил телеграмму Путину из-за страшной трагедии с Ан-24
Ураганы и африканская жара до +36? Погода в Москве в конце июля: чего ждать
Украинский дрон убил пенсионерку под Курском
Врач рассказал, как «сладкая кровь» разрушает органы изнутри
Знаменитый российский художник скончался за день до своей выставки
В Госдуме пообещали подумать о возвращении одного напитка на стадионы
Археологи сделали неожиданное открытие на месте древней Трои
Перевозивший нелегалов россиянин получил более 100 лет тюрьмы
Путин раскрыл, какой флот нужен России
Мигрант убил глухонемого москвича: что известно, какой срок грозит
Подстреливший мужчину на парковке петербуржец отделался условным сроком
Экс-боец MMA прогорел на необычном бизнесе
Лисички в сливках, супы, заготовки и соусы: что приготовить из этих грибов
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.