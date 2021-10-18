Стало известно, кто в КПСС финансировал «братские» партии за рубежом

Ровно 30 лет назад Генеральная прокуратура России начала расследование уголовного дела о пропавших деньгах КПСС. Как оно возникло, сколько миллионов сыщикам удалось найти, почему дело закрыли и засекретили и какую роль в нём играла советская разведка, KP.RU рассказал первый генпрокурор в 1991–1993 годах Валентин Степанков, который непосредственно возглавлял это расследование.

Я попросил Сергея Аристова, который возглавлял следственную бригаду по финансам партии, расписать пофамильно и по годам, кто и когда принимал решения по финансированию зарубежных, прогрессивных, как тогда говорили, движений. С 20-х годов, со времён Коминтерна. Получилось порядка 60–80 человек. К 1993 году, когда мы проводили эту работу, оставалось причастных к этому человек шесть-семь. <...> Это секретари ЦК, которые подписывали протокол, — только у них мы оценивали состав преступления. Генеральный секретарь Горбачёв, второй секретарь Ивашко, другие секретари ЦК КПСС, — сообщил Степанков.

Он добавил, что в 1993 году расследование было прекращено в связи с изменением обстановки: фигурантов сняли с должностей. Само финансирование зарубежных компартий, по словам Степанкова, не является преступлением. Однако, добавил он, деньги перечислялись не только из партийной казны, но и из Центробанка, а это злоупотребление служебным положением. Оно уголовно наказуемо лишь в случае существенного ущерба.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия никогда не закончит своё существование как КПСС. Такое заявление он сделал на заседании высшего и генерального советов организации.