Стало известно, кто оплатил перевозку Навального в Германию

https://static.news.ru/photo/9fe196f8-e4aa-11ea-959b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Kira_Yarmysh

Фонд бизнесмена и филантропа Бориса Зимина оплатил транспортировку Алексея Навального в немецкую клинику Charite. Об этом сообщил соратник оппозиционера Леонид Волков.

И всё же мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием, — написал Волков на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил правительство Германии и канцлера Ангелу Меркель, которые обеспечили международную поддержку и решили огромное количество вопросов бюрократии и безопасности, а также всех, кто «выходил на пикеты, писал в социальных сетях» и приходил к больнице, где находился Навальный. Омских врачей соратник политика не поблагодарил.

NEWS.ru писал, что немецкие полицейские будут всю ночь находится возле клиники Charite из-за госпитализации Навального. Два микроавтобуса полиции стоят возле здания больницы, ещё один — возле входа в приёмный покой. Силовики также патрулируют территорию.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолёт экстренно приземлился в Омске. Врачи больницы скорой медицинской помощи № 1 поместили политика в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Позже медики установили диагноз и сообщили его жене Юлии и брату.

Супруга политика написала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выпустить Навального на лечение в ФРГ. Когда его состояние стабилизировалось, омские медики дали согласие на транспортировку. За ним прилетел спец самолёт из Германии.