Стало известно, кто мог завербовать террористов из «Крокус Сити Холла» Религиовед Дворкин: террористов из «Крокуса» могли завербовать при помощи проповеди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Религиовед Александр Дворкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» могли быть завербованы неизвестными лицами при помощи проповеди одной из радикальных исламистских сект, не имеющих ничего общего с исламом. Он не исключил, что руководители подобных организаций искали преступников в соцсетях, изучая их интересы и настроения.

Люди, которые проповеди рассылали, явно мониторили, кто проповедь воспримет некритичнее всего. Главари сект разбираются в людях, мониторят соцсети, кто чем увлекается, у кого какие взгляды, кто наиболее внушаем, кто переживает стресс, или, кому, например сейчас нужно срочно выплачивать долги, а денег нет. И в этот момент пошлют ему проповедь, когда он наиболее уязвим. Обычная сектантская вербовка. И ее, кстати, вполне могут использовать те или иные спецслужбы, — считает Дворкин

Эксперт подчеркнул: скорее всего, это была проповедь одной из исламистских радикальных, псевдоисламских сект, таких радикальных околоисламских группировок очень много. По его словам, подобные сообщения могли рассылать и не мусульмане.

Скорее всего, это была проповедь одной из исламистских радикальных, псевдоисламских сект. Таких радикальных околоисламских группировок очень много. Но, главное, эти сообщения вообще могли рассылать вообще не мусульмане, просто использовавшие подобную проповедь для вербовки исполнителей. Не каждый человек такую проповедь воспримет. Он уже должен быть определенных радикальных настроений, чтобы так называемая проповедь совпала с его взглядами, — подытожил Дворкин.

По последней информации от Следственного комитета России, число жертв теракта в Подмосковье на данный момент составляет 115 человек. Как подчеркнули в ведомстве, экстренные службы работают на месте трагедии и продолжают разбор завалов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьев, спасатели смогли зайти в зал, где происходили самые ужасные события, ранним утром. Он не исключил, что число жертв теракта будет расти.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и назвал его ужасным. По его словам, гибель невинных людей где бы то ни было — это человеческая трагедия. Политик выразил соболезнования семьям погибших.