Тату-мастер рассказал, какие рисунки опасно «набивать» в России Тату-мастер Ермак призвал россиян избегать тюремной тематики и не бить сомнительные иероглифы

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Тату-мастер Владимир Ермак в разговоре с NEWS.ru призвал россиян избегать тюремной тематики и не «бить» иероглифы и фразы на неизвестных языках. По его словам, студии или частные мастера не несут «даже моральной ответственности» перед клиентом за значение изображения, а отвечают только за качество.

Все знают, сколько раз люди, приезжая в другие страны, сталкивались с тем, что в словах ошибки, перепутанные значения и даже опечатки. А перекрытие татуировки процесс сложный, делайте сразу все обдуманно. В Японии, например, есть нюансы философии, за которые в определенных кругах могут учинить расправу, — добавил Ермак.

Эксперт подчеркнул, что «бандитские и тюремные тату — паспорт» представителей криминального мира, поэтому обычным людям лучше не «накалывать» себе такие рисунки. Попав к уголовникам или в их общество, человек рискует пострадать ни за что, предупредил мастер.

К таким [тюремным] тату относятся: перстни, паутины, определенный вид игральных символов и, разумеется, иконы, кресты, звёзды, ангелы и все остальное. Также религиозные тату, они тоже есть везде — и в тюремных тату, и оскорбить чувства верующих очень легко. Хотя не вижу никакого смысла смешивать искусство на теле и религиозные взгляды. Есть ряд направлений, которые у нас в России под уголовное преследование подпадают: квир-тату и другой кринж, связанный с сексуальными подтекстами, экстремистские и оскорбительные тату в сторону руководства страны и так далее, — подчеркнул Ермак.

Ранее Ермак в разговоре с NEWS.ru призвал россиян не гнаться за низкими ценами в поисках салона или «частника». По его словам, на дому «набивают» не лучше и не дешевле, чем в профессиональных студиях. Собеседник также посоветовал сначала оценить работы мастера и пообщаться с художником, убедиться в его компетентности: сходить в гости, спросить про стерилизацию.