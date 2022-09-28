Стало известно, можно ли избежать мобилизации при отказе от гражданства РФ РБК: от мобилизации нельзя уклониться, выйдя из гражданства РФ после получения повестки

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От мобилизации нельзя уклониться с помощью выхода из российского гражданства после получения повестки, сообщили РБК на горячей линии. Там уточнили, что добровольный выход из гражданства возможен только при отсутствии у гражданина неисполненных обязательств перед Российской Федерацией, к числу которых относится призыв на военную службу.

Если вы до повестки [решили отказаться от гражданства], можно выходить, гражданство менять. Но если пришла повестка — это является обязательством перед Российской Федерацией, — уточнили на горячей линии.

Ранее посольство США в Москве призвало американцев воздержаться от посещения России или немедленно покинуть страну, пока у американцев остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе. Дипломаты связывают это с объявлением частичной мобилизации и указывают на то, что в ее рамках не исключен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством.