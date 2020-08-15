Стало известно, как избавиться от запаха чеснока без чистки зубов

https://static.news.ru/photo/c6736e86-df0f-11ea-ade2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избавиться от неприятного запаха во рту после употребления чеснока можно благодаря двум простым способам.

По словам автора китайского портала Sina, помочь избавиться от специфического запаха может обыкновенное яблоко. Дело в том, что в этих фруктах содержится много оксикислот, которые быстро нейтрализуют чесночный аромат.

Таким образом можно не только устранить неприятный запах, но и восполнить витамины, что выгодно во всех отношениях, — следует из статьи.

Кроме того, после употребления чеснока можно съесть что-то пресное. Например, пожевать сухие чайные листья. Их также можно замочить в воде и пить как чай.

В заключении автор статьи напомнил о пользе чеснока и порекомендовал добавлять его в пищу как можно чаще.

Ранее NEWS.ru писал, что существуют продукты питания, от которых лучше отказаться, когда речь заходит об ужине. Среди них: жирная пища, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, выпечка и сладости, считает врач-диетолог Наталья Круглова. По её словам, подобный вечерний рацион нагружает пищеварительную систему.

Эксперт предложила тем, кто следит за фигурой, исключить из вечернего рациона крупы из-за содержащегося в них крахмала, а он замедляет процесс снижения веса. То же самое касается макаронных изделий и картофеля.