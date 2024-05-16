Стало известно, к чему приведет образовательная реформа Эксперт в области образования Чаплыгин: бакалавриат станет базовым образованием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бакалавриат, по сути, превратится в специалитет после реформы, рассказал в беседе с «Радио 1» руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин. По его словам, после введения новой терминологии система образования вернется к версии, которая была в СССР.

Я вижу только размен терминов, введение какой-то новой терминологии, потому что в верхах сложилась ненависть к той образовательной системе, которая сложилась во всём мире, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что с трудностями столкнутся студенты, которые будут завершать обучение по программе бакалавриате и переходить на магистратуру в 2025 году и позже. Также не до конца понятно, что именно будет указано в дипломах выпускников.

Реформы не повлияют на студентов бакалавриата, которые уже выпустились, добавил Чаплыгин. Если они захотят повысить квалификацию, выпускники смогут пройти различные курсы. Кроме того, в планах прописано повышение уровня образования после реформы, однако, скорее всего, изменится только его структура, заключил эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что отмена бакалавриата нужна для возвращения к советской системе образования. Парламентарий подчеркнул, что в рамках этого также следует отменить ЕГЭ. По его мнению, такая система «натаскивает детей на шаблонное мышление».