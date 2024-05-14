Названы причины отмены бакалавриата в России Депутат Нилов: отмена бакалавриата нужна для возвращения к советской системе

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Отмена бакалавриата нужна для возвращения к советской системе образования, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий подчеркнул, что в рамках этого также следует отменить ЕГЭ. По его мнению, такая система «натаскивает детей на шаблонное мышление».

Было принято решение постепенно отойти от Болонской системы образования. Видимо, в рамках реализации этого решения и отойдут от понятия «бакалавр». Я считаю, что надо брать за пример классическое советское образование. И необходимо отменять такой институт контроля, как ЕГЭ. Он разрушает систему классического образования и натаскивает детей на шаблонное мышление, — пояснил Нилов.

Депутат уточнил, что в России высокая потребность в инженерах. Получить техническую специальность в сжатые сроки невозможно, уверен парламентарий. В связи с этим важно обращать внимание не на то, как называется та или иная ступень образования, а на то, какие знания получают студенты, считает Нилов.

Гуманитарии, конечно, хорошо, но технические специальности не могут быть получены в сжатые сроки. Это фундаментальные знания, которые потом влияют на научно-технических прогресс. Вопрос не в том, как называется та или иная ступень образования, а какое качество знаний получено, — добавил депутат.

Исполняющий обязанности министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков ранее сообщил, что с 2025 года в России отменят понятие «бакалавр». По его словам, разделяться образование будет на высшее и высшее специализированное. При этом он добавил, что в университетах останется магистратура, однако будет «совершенно иной».