Стало известно, что грозит актеру Руденко после задержания с наркотиками Адвокат Жорин: задержанному с наркотиками Руденко может грозить 15 лет тюрьмы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анатолий Руденко

Против актера Анатолия Руденко могут возбудить дело по 228 статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», рассказал NEWs.ru адвокат звезд Сергей Жорин. Так он прокомментировал новость о том, что звезду сериала «Триггер» задержали в Москве с пакетиком мефедрона. Если следствие установит, что у артиста наркотическое средство находилось в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы, пояснил адвокат.

Против актера могут возбудить дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». И наказание будет зависеть от того, какой объем наркотика находился у него. При значительных размерах наркотических средств грозит до трех лет лишения свободы, при крупных размерах — от трех до десяти лет, в особо крупных размерах грозит до 15 лет тюрьмы, — рассказал Жорин.

Адвокат отметил, что размер наркотического средства утверждается правительством РФ, поэтому все будет исследовано в рамках данного уголовного дела. Он также добавил, что наркотики — это зло, от которых нужно держаться подальше по множеству причин.

Ранее появилась информация о том, что Анатолий Руденко случайно нашел пакетик с мефедроном в парке. Отмечается, что это произошло в декабре прошлого года во время прогулки с собакой.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.