Стало известно, чем займется генерал Лапин в случае нового назначения Экс-глава штаба Сухопутных войск РФ Болдырев: Лапин займется вопросами теробороны и мобилизации в случае нового назначения

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Александр Лапин

Экс-глава штаба Сухопутных войск России Владимир Болдырев подтвердил назначение генерал-полковника Александра Лапина на его бывший пост, сообщает URA.RU. Он подчеркнул, что на бывшего командующего группировкой российских войск «Центр» легла большая ответственность, поскольку ему придется заниматься вопросами мобилизации, территориальной обороны и подготовкой военных округов.

Назначили его уже. Он был командующим войсками округа. Это оперативное стратегическое объединение. А сейчас он будет начальником главштаба сухопутных войск. Это очень серьезно. Большая должность. Это планирование, в первую очередь применение сухопутных войск. Это огромная работа, связанная с мобилизационными вопросами, с территориальной обороной. Это планирование подготовки военных округов. Это серьезная ответственность, — сказал Болдырев.

В свою очередь полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин подчеркнул, что должность главы штаба сухопутных войск в России является одной из ключевых в армии РФ. По его словам, вся работа проходит в штабе и от него значительно зависит положение дел на фронте.

Ранее URA.RU сообщил со ссылкой на источник в Минобороны РФ, что 9 января 2023 года Лапина назначили на пост начальника штаба Сухопутных войск ВС России. До этого генерал находился в отпуске.

29 октября 2022 года Telegram-канал Readovka сообщил со ссылкой на источник, что Лапин написал рапорт по собственному желанию. Позже агентство URA.RU передало со ссылкой на источник в Минобороны, что Лапина на время отпуска заменит генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. По окончании отпуска Лапин вернется к своим обязанностям. Минобороны официально не подтверждало эту информацию.