Readovka сообщил, что командующий войсками ЦВО Лапин подал в отставку

Фото: Министерство обороны РФ

Александр Лапин

Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник сообщает, что генерал-полковник Вооруженных сил России Александр Лапин, командовавший группировкой российских войск «Центр» в спецоперации на Украине, написал рапорт по собственному желанию. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Военачальник руководил обороной Красного Лимана в Донецкой области. Ранее он удостоился звания Героя России за участие в СВО.

Как пишет Readovka, принят ли рапорт командованием или нет, пока неизвестно. Телеканал ЧГТРК «Грозный» и РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением, сообщают, что Лапина отстранили от должности. По данным источника URA.RU в Минобороны, Лапин взял трехнедельный отпуск.

Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй, — передает URA.RU слова источника.

1 октября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ оставили Красный Лиман, чтобы занять более выгодные позиции. Незадолго до этого военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ вынудили российскую армию выйти из города. Он написал, что бойцы и командиры ВС России избежали оцепления со стороны противника, отойдя на оборонительные рубежи. По словам Поддубного, альтернативой отступлению стало бы взятие российских солдат в котел.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на Лапина, руководившего обороной этого участка. Он отметил, что в распоряжении военачальника были войска Западного военного округа, но тот не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие. Он добавил, что Лапин к тому же перенес штаб в Старобельск, за 150 км от подчиненных, а сам «отсиживался» в Луганске. Кадыров назвал военачальника «бездарем» и обвинил в «кумовстве».

Позицию Кадырова поддержал бизнесмен и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Он назвал критику со стороны чеченского лидера экспрессивной, но добавил, что «всех этих ушлепков» нужно отправить «с автоматами босыми на фронт».

Также 27 октября Кадыров пожаловался, что не может выйти с Лапиным на связь. Глава Чечни заявил, что хотел обсудить с военачальником ситуацию с прорывом ВСУ в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, чтобы помочь остановить продвижение противника. Но, по словам Кадырова, история со сдачей линии обороны Красный Лиман «повторяется один в один». Трагедии на этом участке удалось избежать за счет размещения сил на втором эшелоне линии обороны, подчеркнул чеченский лидер.