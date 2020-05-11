Стали известны регионы, в которых чаще всего нарушается режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/5c19d91c-9324-11ea-a5ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим самоизоляции менее всего соблюдается на юге России и в Приморском крае. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

По его словам, кроме Приморья, наивысшие показатели по соотношению количества составленных протоколов к числу жителей имеют Краснодарский и Ставропольский края, а также Дагестан, сообщает РИА Новости.

Валяев добавил, что из-за различий в численности населения нельзя считать репрезентативными абсолютные показатели по субъектам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нарушения режима самоизоляции в День Победы в Москве не были массовыми. 9 мая было составлено менее тысячи протоколов, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Это самый низкий показатель за весь период, уточнил он.