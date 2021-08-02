Стали известны причины ДТП в Турции, в котором погибли россияне

Турецкая полиция выяснила предварительную причину аварии с автобусом, в которой погибли четверо россиян. По их данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Об этом рассказали в генконсульстве РФ в Анталье, передаёт ТАСС.

Там сообщили , что автобус вылетел на встречную полосу, после чего перевернулся. Инцидент произошёл примерно в 18:00 в районе Манавгата.

Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра, — подчеркнули в диппредставительстве.

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. В транспортном средстве находились 22 путешественника, из них девять детей. В результате ДТП четверо граждан России погибли, пять человек получили тяжёлые ранения, двое из них находятся в реанимации.

В автобусе были путешественники из Самары, которые завершали свой отдых и направлялись в аэропорт. На место прибыли сотрудники генконсульства России и компании «Интурист».