Стали известны понижающие давление продукты

Снизить артериальное давление помогут продукты, содержащие достаточно флавоноидов. Эти вещества являются антиоксидантами и снижают воспаление. Исследования опубликованы в американском научном журнале Hypertension.

Такими продуктами являются ягоды, яблоки, груши, чай, шоколад и красное вино. Последнее начинать пить для нормализации давления учёные не рекомендуют, так как есть другие продукты, не являющиеся алкогольными напитками. Например, эффект у ягод выражен сильнее: систолическое артериальное давление понижалось в среднем на 4,1 мм рт. ст. по сравнению с показателем 3,7 для вина.

Учёные указывают , что в следующих исследованиях нужно учитывать, кроме содержания веществ в продукте, особенности обмена веществ человека. Он, в свою очередь, зависит от совокупности микроорганизмов.

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