Стали известны обстоятельства смерти экс-бойфренда Волочковой в СИЗО SHOT: экс-бойфренда Волочковой могли убить в СИЗО из-за денег

Фото: Социальные сети

Сергей Кузнецов и Анастасия Волочкова

Telegram-канал SHOT сообщил, что экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова могли убить в СИЗО, вымогая деньги. По данным SHOT, в этом уверена его жена Анастасия Кондрачук. Она считает смерть своего мужа в «Матросской тишине» очевидным убийством, так как у Сергея были большие деньги и он мог не захотеть делиться ими с другими арестантами.

Вдова Кузнецова рассказала каналу, что у них с мужем была очень теплая переписка. Они должны были встретиться на очной ставке. По мнению Кондрачук, он не мог так с ней поступить прямо в этот день. В СИЗО Кузнецов попал за то, что жестоко избил свою жену в мае этого года.

28 ноября СМИ сообщили, что Сергей Кузнецов покончил с собой в камере следственного изолятора в Москве. Позже его супруга подтвердила, что мужа не привезли на очную ставку из-за его суицида. При этом она подчеркнула, что никакого документа, подтверждающего смерть супруга, ей не предоставили.

Волочкова прокомментировала возможную смерть экс-возлюбленного. По ее словам, бывший бойфренд, с которым она встречалась несколько лет назад, был позитивным человеком и очень любил свою жену. Не верится, что он покончил с собой, добавила она.

Telegram-канал SHOT позже сообщил, что следствие исключает версию об убийстве кем-либо экс-бойфренда балерины. По его данным, в момент смерти тот находился в камере один.