Стали известны новые подробности задержания замглавы МО Иванова Замглавы МО Иванова задержали в кабинете и военной форме

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан на рабочем месте, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Свою вину в получении взятки в особо крупном размере он не признает.

Иванова задержали на рабочем месте. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы опубликовала видео из зала суда, где рассматривался вопрос об избрании военному чиновнику меры пресечения. На кадрах Иванов престает в военной форме в стеклянном аквариуме для обвиняемых.

Как стало известно, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Его подозревают в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Тем временем, Telegram-канал Baza сообщил, что бывшая жена Иванова Светлана Захарова перестала выходить на связь с родственниками. Канал предполагает, что женщина могла быть задержана вместе с чиновником, однако официального подтверждения этому нет. По данным канала, экс-супруга Иванова и отец замминистра могли владеть компанией «Кристалл Девелопмент», специализирующейся на производстве электронных ламп и компонентов.