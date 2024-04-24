Baza: близкие не могут связаться с экс-женой задержанного замглавы МО РФ Baza: экс-жена задержанного замглавы Минобороны Иванова не выходит на связь

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Тимур Иванов

Telegram-канал Baza сообщил, что бывшая жена заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова Светлана Захарова перестала выходить на связь с родственниками. По его информации, высокопоставленного чиновника задержали по делу о получении взятки, размер которой составляет как минимум один миллион рублей.

Как уточняет канал, Захарова могла быть задержана вместе с Ивановым, однако официального подтверждения этому пока нет. По данным канала, экс-супруга Иванова и отец замминистра могли владеть компанией «Кристалл Девелопмент», специализирующейся на производстве электронных ламп и компонентов.

Baza пишет, что Тимур Иванов был ответственным за строительство и ремонт объектов Минобороны РФ, также курировал военную ипотеку и отвечал за восстановительные работы на территории Мариуполя. Канал сообщает, что он занял свой пост в 2016 году, до этого трудился на должности гендиректором АО «Оборонстрой».

Ранее замминистра обороны России Тимур Иванов, выступая в суде, заявил, что не признает своей вины. По данным Telegram-канала Mash, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере, однако сама сумма следствием пока не была названа.