Стали известны место и дата похорон Зайцева SHOT: Зайцева похоронят 4 мая в подмосковном Щелково

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Вячеслав Зайцев

Похороны модельера Вячеслава Зайцева состоятся 4 мая в подмосковном Щелково, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник. По данным канала, тело кутюрье уже забрал из морга его помощник.

Днем 2 мая дома у Зайцева прошла встреча родных и близких, на которой обсуждался вопрос грядущих похорон.

Источник РИА Новости сообщал, что Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище.

Ранее экс-директор Дома моды Николай Головин утверждал, что родственники Зайцева до сих пор не забрали тело модельера из морга. Также Головин заявил, что сын кутюрье Егор Зайцев ждал смерти отца, для него произошедшее стало праздником.

У Зайцева была язва желудка, которая спровоцировала кровотечение в желудочно-кишечном тракте. Именно это стало причиной скоропостижной смерти художника. Модельер был госпитализирован 30 апреля. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако он умер в реанимации.

Зайцев ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы он редко появлялся на публике из-за болезни. В том числе он страдал от болезни Паркинсона, а также дважды перенес инсульт. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле.