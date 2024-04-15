Стала известна мера пресечения для блогера Портнягина Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест

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Дмитрий Портнягин

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Отмечается, что данная мера пресечения избрана до 10 июня текущего года.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы Портнягину Дмитрию Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест на 1 месяц 28 суток, то есть до 10 июня 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных ограничений, — сказала судья.

Портнягин на период домашнего ареста должен находиться в загородном доме в Подмосковье. Кроме того, ему также запретили пользоваться интернетом.

Ранее также стало известно, что жена блогера Екатерина Портнягина проходит подозреваемой по делу об отмывании денежных средств. Следователь на заседании в Тверском суде Москвы попросил удалить супругу бизнесмена из зала и ограничить общение между ними как фигурантами уголовного дела. Однако судья отказала в этом.

Юрист Илья Русяев, комментируя дело Портнягина, заявил, что бизнесмену может грозить наказание до семи лет лишения свободы. Эксперт утверждает, что для освобождения от ответственности возможны лишь общие основания, например амнистия, истечение сроков давности или освобождение в связи с призывом на военную службу.