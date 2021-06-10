Стал известен инициатор ареста Хованского: он сам признался

https://static.news.ru/photo/b8d15996-ca2d-11eb-b244-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Хованский/youtube.com

Лидер сообщества «Мужское Государство» Владислав Поздняков заявил в своём telegram-канале, что Хованского арестовали после того, как он попросил своих подписчиков написать доносы на известного видеоблогера. На это обратил внимание telegram-канал BAZA.

Наказать я его решил за его грязные слова в мой адрес и адрес моих подписчиков, а также за осуждение моей благой деятельности. А его песня про Норд-ост стала лишь удачным поводом призвать свою аудиторию накатать на него тысячи доносов, — заявил Поздняков.

В расстрельном списке блогера также оказался видеоблогер Дмитрий Ларин, знакомый Юрия Хованского, который выступает в деле в качестве свидетеля.

Ранее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма. Блогер будет содержаться под стражей два месяца, до 8 августа. При этом он сам просил избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест или запрет определённых действий.

Владислав Поздняков/vk.com

Сам Поздняков был оштрафован на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти. Основанием для взыскания послужили материалы, которые Поздняков публиковал в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале. В них содержались негативные высказывания в адрес славян, русских женщин, кавказцев, азиатов и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.