Срок пребывания мигрантов в России сократят при положительном тесте на ВИЧ

Мигрантам сократят срок пребывания в России при отказе пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование, а также в случае положительного теста на ВИЧ-инфекцию, сообщает МВД России в своём приказе, опубликованном на официальном сайте ведомства. Вдобавок министерство может запретить иностранному гражданину въезжать на территорию РФ, аннулировать разрешение на работу или учёбу в случае нарушения новых требований.

Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ сокращается в случае, если иностранный гражданин <...> уклоняется от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, при обнаружении опасных инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекций, — указано в приказе.

В документе отмечается, что правоохранительные органы должны принять решение о сокращении срока пребывания в течение трёх рабочих дней после обнаружении нарушения. Мигранту должны будут сообщить о решении в течение одного рабочего дня.

Новый приказ вступает в силу 29 декабря 2021 года. Дактилоскопия, фотографирование и медицинское освидетельствование с этого дня становятся обязательными для всех иностранцев, планирующих остаться в России на долгий срок.

Тем временем на российском рынке труда зафиксировали максимальный с 2014 года дефицит работников. Нехватка кадров растёт с начала 2021 года по мере восстановления деловой активности. На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке рабочих Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области.