«Спутник» признали словом года в РФ

Слово «спутник» признано словом года в России. В 2021 году россияне употребляли его в девять раз чаще, чем за четыре предыдущих года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом, — подчеркнул собеседник агентства.

Проректор по науке института и научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий отметил, что ежегодное трёхэтапное исследование проводилось по текстам российских и зарубежных русскоязычных СМИ, а также по публикациям в соцсетях.

В институте также выяснили, что второе место заняло слово «Афганистан», которое использовалось в 6,5 раза чаще. Частота употребления словосочетания «Северный поток» выросла в пять раз, у него третье место.

Также в топ-10 попали слова «перепись», «импичмент», «QR-код», «антипрививочник» и/или «антиваксер», «выборы», «нерабочий», «смертность».

Ранее стало известно, что по наблюдению аналитиков медийной сферы из Института русского языка им. Пушкина, в 2020 году словом года стало «обнуление». Хотя изначально казалось, что пальма первенства будет отдана медицинским терминам — пандемии или коронавирусу. Но во внимание были приняты и все перипетии, связанные с вхождением этого понятия в самый широкий обиход, и его широкое полисемичное звучание.