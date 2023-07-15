«Сплошное враньё», «Михалков — царёк»: что говорят россияне о Ельцин Центре NEWS.ru узнал мнение жителей Екатеринбурга о Ельцин Центре и критике их города со стороны Никиты Михалкова, Владимира Соловьева, Вики Цыгановой

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Пространство Ельцин Центра

Ельцин Центр (ЕЦ) все чаще оказывается в центре внимания. Деятельность музейного пространства часто критикует режиссер Никита Михалков, депутаты Госдумы требуют признать ЕЦ иноагентом. По их мнению, содержание выставок ЕЦ расходится с исторической правдой. Телеведущий Владимир Соловьев и певица Вика Цыганова не раз озвучивали претензии к либеральному образу мыслей жителей Екатеринбурга, где расположен Ельцин Центр. Журналист NEWS.ru побывал в городе, ЕЦ и узнал мнение народа.

«Патриотизм у Соловьева и жителей города может быть разный»

Дмитрий:

— Я живу в Екатеринбурге, но в первый раз посетил Ельцин Центр две недели назад. Жизнь 90-х, как зарождалась новая эпоха — мне понравилось. Сейчас проверки на иноагентов проходят по всей стране. В музее я видел слоганы, надпись «За свободу!» (Дмитрий говорит про выдержки из главы «Права и свободы человека» в Конституции, они представлены в музее. — NEWS.ru). Думаю, это и привело к проверкам.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

Патриотизм у Соловьева и у жителей города может быть разный. Я не думаю, что многие жители Екатеринбурга вдруг перестали быть настоящими патриотами после слов Соловьева.

«Ельцин Центр хорош тем, что объединяет людей»

Евгения, жительница Екатеринбурга:

— Ельцин Центр на слуху, поэтому на нем делают акцент — кто-то что-то сказал, и все это подхватили в неправильной интерпретации. Нужно просто прийти и познакомиться с этим местом, не все жители Москвы и Санкт-Петербурга посещали Центр. Здесь хорошо, можно и фильм посмотреть, поработать в офисе. И в настольный теннис сыграть, купить сувениры, продукты с Урала. Ельцин Центр хорош тем, что объединяет людей.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru 19-летний Кирилл приходит в Ельцин Центр, чтобы поиграть в пинг-понг с друзьями и поучаствовать в соревнованиях Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru 19-летний Кирилл приходит в Ельцин Центр, чтобы поиграть в пинг-понг с друзьями и поучаствовать в соревнованиях Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

Недавно тут показывали французский фильм про шеф-поваров в ресторанах, который был интересен молодым людям, кулинарам. Музей вызывает чувство гордости за Россию. Нет никакого отвращения или негатива. Можно посмотреть, как мы жили раньше, как пользовались талонами, как выглядели прилавки в 90-е. Это полезно. Очень многие в нашей стране плохо отзываются о Центре, я предлагаю сюда прийти как обычный посетитель, и их мнение изменится.

«Нужно выгнать либералов? Хорошо. А здание-то зачем закрывать?»

Константин:

— На пустом месте ничего не бывает. Если проверки начались, значит, там что-то есть. Но мне нравится заходить в Центр, раньше я там в шахматы играл. Если там есть либералы, нужно просто принять меры. Нужно выгнать либералов? Хорошо. Давайте выгоним либералов. А здание-то зачем закрывать?

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

«Цыганова вообще не имеет права судить, не зная Урал и уральцев»

Александр, строитель, всю жизнь проработал в Свердловской области:

— Это хороший Центр, в котором каждый может найти то, что ему интересно. И бизнес-центр, и ребятишки, и музыка. Я тут Бутусова встречал. То, что Михалков критиковал — так он же у нас царек, голубых кровей, считает себя выше всех. Плевать на наш Урал — это неприемлемо. А певица Вика Цыганова (назвавшая Ельцин Центр и Екатеринбург «гнездом темных либерастов») вообще не имеет права судить, не зная уральцев и Урал. Это мое мнение.

Я сам не знаю, откуда эти скандалы. Все складывается из каких-то личных отношений. Люди не имеют представления, что это за место. Это просто болтовня, потому что кому-то это выгодно. Тут постоянное движение — от пионеров-октябрят до грудничков с родителями.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

«Здесь нет иноагентства, здесь наша история!»

Глеб, пришел в Ельцин Центр со своей девушкой, писал дипломную работу по реформам Чубайса после развала СССР:

— Про это место знает каждый человек в Екатеринбурге — тут постоянная движуха. Я очень защищаю Ельцин Центр, вся Россия защищает, ну, кроме южных округов, которые против него голосовали. Пусть проверяют, они ничего не найдут. Здесь нет иноагентства, здесь наша история! Тут флагов России больше, чем во всем остальном городе! Здесь нет русофобии, нет проамериканских настроений, просто реликвии своего времени — когда страна зажила новой жизнью. Вон ковбойские сапоги Ельцина стоят.

«Про чеченскую войну — конкретное вранье»

Никита, житель Екатеринбурга:

— Великая Отечественная война описана в музее Ельцина хорошо. Всё, что идет дальше — конкретное вранье. Например, про чеченскую войну. Его не стоит закрывать, его просто нужно переименовать. Я приходил туда с отцом, он десантник. И он плевался от того, что говорится в этой части. Ельцина восхваляют, но все было не так. «Господи, благослови Америку!» — какой нормальный президент скажет такое?

— В Екатеринбурге много патриотов, — отвечает Никита на высказывание Владимира Соловьева о том, что Ельцин Центр — это сатанинское капище. — Я считаю Соловьева пропагандистом, его наезды на наш город необоснованные. Мой отец — ярый патриот своей страны, он прожил все ее моменты.

«Многим Ельцин сам по себе не нравится»

Кирилл, 19 лет, посещает Ельцин Центр каждые выходные:

— Я прихожу сюда, чтобы поиграть в настольный теннис с друзьями. Мы принимали участие в чемпионате по настольному теннису, который проходил недавно. Тут очень современно, и здание дополняет вид делового центра Екатеринбурга. То, что тут разные магазины и мероприятия — это тоже круто. В Екатеринбурге мало таких интересных мест.

Многим Ельцин сам по себе не нравится, поэтому возникают споры вокруг сооружения. Этот Центр существует больше семи лет, и я видел, что не было никакого иностранного вмешательства. Просто сторонники Советского Союза имеют негатив к фигуре Ельцина.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Кирилл, посетитель Ельцин Центра

Все мои друзья хорошо относятся к этому месту, здание дополняет город. Конечно, были спорные моменты в фигуре Бориса Ельцина, но я думаю, что его президентство положительно сказалось на истории нашей страны.

«Это единственное место свободы в городе»

Дарья (имя изменено), работница площадки в Ельцин Центре:

— Это единственное место свободы в городе. Просто уникальное место. Здесь можно строить диалог между людьми разных взглядов. Недавно проходил фестиваль «Слова и музыка Свободы», до этого проходили лекции по истории сталинизма.

К сожалению, на Центр ощущается давление, но возможно, некоторые мероприятия закрываются по другой причине. Важно иметь место, где ты можешь чувствовать себя комфортно и не боятся высказывать свое мнение. Здесь ведь не только образовательный центр, но еще и торговый центр. Многие люди даже не знают, про что он. Центр не заслуживает иноагентского статуса.

«Пусть сам Урал решает, что будет с Ельцин Центром»

Дмитрий:

— Мне кажется, что в музее Бориса Ельцина история немного приукрашена. Приукрашены его достижения. Но молодежь должна видеть, какая у нас была история и лидер. Как достопримечательность это хорошая площадка. Поэтому, мне кажется, пусть сам Урал решает, что будет с Ельцин Центром.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

«Мне тоже часто высказывают за то, что есть Ельцин Центр»

Анастасия, работник торговой площадки в Ельцин Центре:

— В 1991 году мне было семь-восемь лет. Когда я оказалась в музее Бориса Ельцина в сознательном возрасте, я поняла ужас, который пережили мои родители. Выставка передает всю трагичность и надлом момента. Ельцин Центр украшает нашу набережную, красивое место, дорого построенное.

Я в силу работы езжу по разным городам, и мне тоже часто высказывают за Ельцин Центр. Но я всегда говорю: есть здание, а есть люди, которым посвящена история. Если бы это место называлось Горбачев Центр, про него бы говорили что-нибудь другое. Здание не виновато в том, что люди имеют разные взгляды на исторические события.

«Обычным людям все нравится»

Виолетта, ходит в Ельцин Центр с дочкой:

— Тут город в городе, мне все нравится. Я не знаю, откуда появляются негативные истории. Кто эти люди? Какие-то изысканные миллионеры, которым тут что-то не дали, что-то тут не сделали. Обычным людям тут все нравится. Тут и музыкальные вечера, и купить что-то можно, и просто погулять. На улице жара +40, а здесь прохладно, отдельный микроклимат.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

«Нужно побывать здесь, прежде чем что-то говорить»

Тимур, коренной житель Екатеринбурга:

— Нет правильного или неправильного, есть разные взгляды на жизнь, на Ельцин Центр в том числе. Это круто, свобода мнений должна процветать, свобода мысли должна процветать. Но прежде чем что-то говорить о Ельцин Центре, нужно сначала побывать здесь.

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