Специалист рассказал о признаках прослушки телефона

https://static.news.ru/photo/8c93f8c0-1812-11eb-a10b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонная прослушка остаётся сегодня одним из действенных способов контроля со стороны мошенников, близких людей или конкурентов, при этом распознать, что ваш телефон прослушивают, не так сложно, рассказал партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, прослушка так или иначе заставляет смартфон вести себя не так, как обычно. Например, устройство начинает сильно «тормозить», перегревается, у него слишком быстро разряжается аккумулятор, передает «Прайм».

Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами — её лучше удалить по той же причине. Самопроизвольное включение и выключение аппарата — тоже признак слежки, — сказал Мясоедов.

Нередко такие признаки свидетельствуют о работе в системе «бэкдора» — вируса или вредоносной программы, которые постоянно функционируют в фоновом режиме.

Если пользователь обратил внимание на вышеперечисленные признаки, то помочь «стряхнуть» прослушку с телефона может смена аппарата на другой, замена сим-карты, паролей к учётным записям.

Специалист добавил, что если за пользователем следят родственники, то замена телефона может не помочь его владельцу. В этом случае родные вновь могут установить на его гаджет шпионские программы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее эксперты перечислили программы, которые не рекомендуется устанавливать на телефон и лучше удалить, если они были скачаны.

Руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток заявил ранее, что слежку на смартфоне можно отключить, однако не получится убрать такую возможность для спецслужб, если пользователь гаджета представляет для них интерес