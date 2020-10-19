Эксперт рассказал, как избавиться от слежки через смартфон

https://static.news.ru/photo/2a5c619a-1274-11eb-a45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слежку на смартфоне можно отключить, однако не получится убрать такую возможность для спецслужб, если пользователь гаджета представляет для них интерес. Об этом заявил руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.

Эксперт считает, что удастся отключить слежку со стороны тех, кто следит за абонентами в рекламных целях, если удалить некоторые приложения, сообщает агентство ПРАЙМ.

Следят практически все установленные вами приложения. Если поставить анализатор трафика, то видны сотни неизвестных соединений с телефона в большой мир. В основном собираются данные по геолокации, интересам поиска, — пояснил эксперт.

Он добавил, что доступ к камере, микрофону и своим сообщениям пользователь даёт сам, устанавливая мобильные приложения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единственная ситуация, когда доступ к камере смартфона может получить посторонний человек, возникает при попадании в гаджет вредоносных программ. Об этом заявил руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов. По словам эксперта, в такой ситуации камера будет делать фотографии, а злоумышленники смогут шантажировать полученными снимками владельца устройства.