Специалист рассказал о правилах дезинфекции смартфона

https://static.news.ru/photo/3143d0b0-248a-11eb-9393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период пандемии коронавируса регулярная дезинфекция смартфона просто необходима, однако для этого не подойдёт этиловый спирт или перекись водорода, лучше использовать специальные средства или ультрафиолет, рассказал заместитель директора Института инновационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин.

По его словам, этиловый спирт или перекись водорода могут нанести вред олеофобному покрытию экрана, передаёт ПРАЙМ.

Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт. Его легко приобрести в виде салфеток или спрея, — сказал он.

Лучшим вариантом концентрации для дезинфекции смартфона является 70–80%. Вместе с тем важно, чтобы содержание спирта было не выше этой границы, так как иначе он испарится с поверхности ещё до того, как подействует.

Отдельным средством дезинфекции являются специальные боксы с ультрафиолетовым излучением. Сейчас такие приборы можно приобрести на маркетплейсах по цене выше 2 тысяч рублей, отметил Аверин.

Как сообщал NEWS.ru, ранее врачи уточнили, что обеззаразить зимние перчатки можно при помощи стирки или обработки раствором с перекисью водорода, однако не стоит трогать в них лицо.

В сентябре специалисты Роспотребнадзора рекомендовали внимательно изучить этикетку дезинфицирующего средства, защищать при его использовании руки и глаза, а также не смешивать «химию».