При департаменте ЖКХ в Москве работают приюты для бездомных животных с постоянным штатом сотрудников: биологами, кинологами, ветеринарами и волонтёрами на общественных началах. В одном из них, приюте «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест», содержится около 400 собак и 200 кошек. Все животные обработаны от блох, клещей и глистов, привиты и кастрированы. Сотрудники организации самостоятельно занимаются отловом кошек и собак, производят первичный осмотр, помещают их в карантинное помещение, где обрабатывают от паразитов и вакцинируют от бешенства. После необходимых ветеринарных манипуляций «новосёлы» чипируются — на них заводят карточку учёта. Затем животных «социализируют» — привлекают к занятиям с кинологами. В каких условиях содержатся кошки и собаки — в материале NEWS.ru.