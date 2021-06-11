Создателей вакцин от коронавируса представили к госнаградам

https://static.news.ru/photo/4a9b818c-a466-11eb-9820-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Указ о награждении государственными наградами разработчиков отечественных вакцин от коронавирусной инфекции из центров им. Гамалеи и Чумакова подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно данным документа, орденом Пирогова за активное участие в создании и производстве вакцин от COVID-19 наградят руководителя направления по качеству и инновационным разработкам Центра им. Чумакова Александру Синюгину.

Орден Почёта получит Екатерина Кордубан из Центра им. Чумакова, а также Борис Народницкий из Центра им. Гамалеи.

Ещё 35 сотрудников научных учреждений будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, шесть сотрудников получат медаль Луки Крымского, которая вручается за заслуги в области здравоохранения.

Кроме того, за большой вклад в борьбу с пандемией по всей стране сотни сотрудников медицинских и научных учреждений наградят орденом Пирогова, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и медалью Луки Крымского.

Ранее государственную премию 2020 года в области науки и технологий за создание вакцины от коронавируса и борьбу с пандемией COVID-19 получили директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, его заместитель по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России полковник медицинской службы Сергей Борисевич.