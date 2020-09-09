Создатель «Новичка» назвал вещество, которым отравили Навального

https://static.news.ru/photo/8afb867a-f29e-11ea-9bdb-fa163e074e61_660.jpg Вил Мирзаянов Фото: Vil Mirzayanov/facebook.com

Для отравления оппозиционера Алексея Навального могли использовать вещество группы «Новичок» под названием А-242. Об этом заявил доктор химических наук Вил Мирзаянов, который является одним из разработчиков «Новичка».

Это твёрдое вещество, оно гораздо токсичнее, чем А-234, которое использовалось в Англии, его нужно порядка десяти миллиграммов, чтобы убить человека, — сообщил он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам учёного, яд мог попасть в организм Навального в виде жидкости. Кроме того, данное отравляющее вещество медленно разлагается в организме, так что через некоторое время его невозможно обнаружить в анализах.

Опытным путём оценили: в тысячи раз медленнее разлагается. Поэтому расчёт на то, если рассчитывал кто, что через несколько дней концентрация упадёт до уровня, который невозможно определить современной техникой, оказался неправильным, — пояснил он.

Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи определили , что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

7 сентября берлинские медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев объяснил, почему российские специалисты не склонны соглашаться с версией немецких коллег об отравлении оппозиционера. Во-первых, по его словам, токсикологические анализы дали отрицательный результат. Во-вторых, при отравлении «Новичком» политик умер бы в первые же часы без соответствующих процедур, а их омские врачи не проводили, так как к этому не было показаний.