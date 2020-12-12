Создатель буксировщика для «морского спецназа» сообщил Путину о срыве работ

https://static.news.ru/photo/6aad64ee-3de7-11eb-afbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Уволенный осенью главный конструктор завода «Буревестник» Пётр Трошин, разработавший для ВМФ буксировщик водолаза, написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину.

В своём обращении он напомнил, что весной 2020 года флот обратился к предприятиям страны с предложением создать в инициативном порядке отечественный буксировщик водолаза для отрядов специального назначения. Находящийся в Гатчине завод «Буревестник» откликнулся на призыв и разработал подводный буксировщик «Спрут».

Трошин подчеркнул, что опытный образец изделия создатели показали на форуме «Армия-2020», где его высоко оценили глава Минобороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. Кроме того, они поручили флоту и промышленности «в самые краткие сроки доработать образцы», провести их госиспытания и поставить на снабжение флоту и другим силовым структурам.

По непонятному стечению обстоятельств с января текущего года на должность генерального директора ОАО «Завод «Буревестник» был назначен С. Старостин, <...> не удерживающийся на своих предыдущих нескольких должностях более полутора лет, — написал конструктор.

По его словам, Старостин «не то чтобы проигнорировал», а просто отменил поручение министра обороны и главкома ВМФ о развитии буксировщиков водолазов.

Трошин отметил, что был уволен гендиректором «без объяснения причин». Организационную группу направления в лице главного инженера Константина Богдана и технического руководителя службы Елены Глгатян, по мнению конструктора, Старостин «выдавил с завода».

Он добавил, что итогом данных решений стало прекращение проектных работ, нарушение планов и отмена испытаний, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, 30 ноября главный конструктор и главный инженер завода «Буревестник» лишились своих должностей. Они разработали опытные образцы подводных средств движения (ПСД).

«Спрут» был создан в рекордно короткие сроки, ВМФ обратился к предприятиям-разработчикам с предложением сделать подводное средство движения для водолазов лёгкого типа в апреле 2020 года, опытный образец был получен в августе. За это время пройдены практически все необходимые испытания, как бассейные, так и натурные. «Спрут» превосходит по своим параметрам запросы флота, он способен разгоняться под водой до 4,5 узла (более 8 км/ч).