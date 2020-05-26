Совладельца «Суммы» госпитализировали в стационар «Матросской Тишины»

https://static.news.ru/photo/ec73e94a-9f58-11ea-9196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Из-за признаков коронавирусной инфекции в больницу помещён совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Он помещён в стационар «Матросской Тишины». При этом защита просит перевести его в профильную больницу. Об этом сообщил адвокат Александр Гофштейн.

Мы знаем, что его госпитализировали в стационар «Матросской Тишины». Думаю, что из-за заболевания коронавирусом, — цитирует правозащитника РИА Новости.

Гофштейн отметил, что официального документа адвокатам не предоставили, но информация получена из СИЗО. При этом защита совладельца «Суммы» уже обратилась к следователю, генпрокурору, в суд и в медицинское управление ФСИН с просьбой отпустить Магомедова из СИЗО или перевести в профильное лечебное учреждение.

Зиявудин Магомедов вместе с братом — бывшим сенатором Магомедом Магомедовым — находится под стражей с 2018 года. Их обвиняют в организации многомиллионных хищений на госконтрактах.

Как писал NEWS.ru, ранее защита призвала выпустить заразившегося коронавирусом Магомедова из СИЗО.