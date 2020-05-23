Защита призвала выпустить заразившегося коронавирусом Магомедова из СИЗО

https://static.news.ru/photo/83e40d7e-9d00-11ea-ac7e-fa163e074e61_660.jpg Зиявудин Магомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокаты миллиардера Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищениях и создании преступного сообщества, призвали перевести основателя группы «Сумма» под домашний арест, когда стало известно о его заражении коронавирусом в СИЗО.

Меру пресечения может изменить следователь, 22 мая защитники Магомедовых и Максидова подали ходатайства об изменении им меры пресечения, — цитирует ТАСС адвоката Викторию Цирюлик.

Зивудин Магомедов вместе с братом — бывшим сенатором Магомедом Магомедовым — находится под стражей с 2018 года. Мужчин обвиняют в организации многомиллионных хищений на госконтрактах.

Как писал NEWS.ru, уже после начала эпидемии в стране Московский городской суд продлил срок ареста совладельцу группы «Сумма» и его брату Магомеду до 30 июня.