Общество

Защита призвала выпустить заразившегося коронавирусом Магомедова из СИЗО

17:12, 23 мая 2020 26
Зиявудин Магомедов Зиявудин Магомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокаты миллиардера Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищениях и создании преступного сообщества, призвали перевести основателя группы «Сумма» под домашний арест, когда стало известно о его заражении коронавирусом в СИЗО.

Меру пресечения может изменить следователь, 22 мая защитники Магомедовых и Максидова подали ходатайства об изменении им меры пресечения, — цитирует ТАСС адвоката Викторию Цирюлик.

Зивудин Магомедов вместе с братом — бывшим сенатором Магомедом Магомедовым — находится под стражей с 2018 года. Мужчин обвиняют в организации многомиллионных хищений на госконтрактах.

Как писал NEWS.ru, уже после начала эпидемии в стране Московский городской суд продлил срок ареста совладельцу группы «Сумма» и его брату Магомеду до 30 июня.

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