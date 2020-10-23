Совет при президенте РФ раскритиковал законопроект о реновации

Совет при президенте РФ по кодификации дал отрицательное экспертное заключение по внесённому в Государственную думу законопроекту о программах комплексного развития регионов, включающему в себя предложение по реновации жилого фонда.
В ходе обсуждения проект закона подвергся жёсткой критике со стороны членов Совета. Звучало множество замечаний как юридического, так и концептуального характера. В результате орган категорически отказался поддерживать законопроект.
Глава Совета, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на ограничение права собственности, охрану которого гарантирует россиянам Конституция,
Как сообщал NEWS.ru, правительственная комиссия о законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на законопроект о всероссийской реновации. При этом отмечено, что ряд его положений необходимо доработать.