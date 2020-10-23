Совет при президенте РФ раскритиковал законопроект о реновации

https://static.news.ru/photo/43bef42c-1526-11eb-b620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Совет при президенте РФ по кодификации дал отрицательное экспертное заключение по внесённому в Государственную думу законопроекту о программах комплексного развития регионов, включающему в себя предложение по реновации жилого фонда.

В ходе обсуждения проект закона подвергся жёсткой критике со стороны членов Совета. Звучало множество замечаний как юридического, так и концептуального характера. В результате орган категорически отказался поддерживать законопроект.

Глава Совета, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на ограничение права собственности, охрану которого гарантирует россиянам Конституция, передаёт ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, правительственная комиссия о законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на законопроект о всероссийской реновации. При этом отмечено, что ряд его положений необходимо доработать.