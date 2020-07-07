Совет Федерации одобрил закон об усилении защиты прав дольщиков

https://static.news.ru/photo/97d1afa6-c129-11ea-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства. Днём ранее его приняли депутаты Госдумы.

Законопроект устанавливает основания для исключения объектов строительства из реестра проблемных и в случае банкротства девелопера допускает возможность использования средств компенсационного фонда для выплат всем пострадавшим дольщикам, в том числе членам жилищно-строительных кооперативов, передаёт РИА Новости.

Согласно закону, будут только два признака для исключения долгостроев из реестра проблемных объектов — ввод в эксплуатацию или выплата компенсации по данному объекту. При этом Фонд защиты прав дольщиков сможет объединять недострои, формировать их фонд и реализовывать объекты, привлекая инвесторов. Основания для финансирования фондом завершения строительства сможет определять правительство. А губернаторов обяжут восстанавливать права дольщиков, сведения о которых включены в реестр, но у которых нет прав на проблемный объект в силу его отсутствия.

Как писал NEWS.ru, закон об усилении защиты прав дольщиков также прописывает процедуру возврата средств маткапитала с эскроу-счёта на счёт Пенсионного фонда РФ при расторжении договора долевого участия. Прекращение залога земельного участка, на котором построен многоквартирный дом, будет осуществляться одновременно с постановкой дома на кадастровый учёт. Кроме того, рыночная стоимость объекта при выплате компенсации будет фиксироваться по данным, которым не более трёх месяцев, а раскрытие эскроу-счетов станет возможным не после постановки на учёт собственности, а после введения объекта в эксплуатацию. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.