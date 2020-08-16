Сотрудники «Вектора» начали второй этап испытаний вакцины против COVID-19

https://static.news.ru/photo/d5ba2e0c-e04a-11ea-94e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim via www.imago-images/Global Look Press

Сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске начали второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, сообщила 17 августа в разговоре с журналистами глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что участвующие в работе добровольцы чувствуют себя хорошо. Все они были отобраны особым образом, заметила Попова. По словам главы Роспотребнадзора, у добровольцев на данный момент не наблюдается каких-либо реакций на препарат. На их коже даже нет покраснений в местах введения вакцины.

Попова заявила, что в России, как и в любом другом государстве, должно быть несколько препаратов от коронавируса. Она сказала об этом, отвечая на вопрос представителей СМИ о разнице между вакцинами от «Вектора» и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Абсолютно точно в каждой стране и в РФ должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся, — цитирует Попову ТАСС.

Вакцина от коронавируса в России была зарегистрирована 11 августа, об этом событии объявил президент РФ Владимир Путин. Она получила название «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата.

Известно, что препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II. Как пояснили в Минздраве РФ, двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, третий пострегистрационный этап исследований вакцины от коронавируса «Спутник V», который планируется начать в течение 7–10 дней, можно назвать массовой вакцинацией, так как в нём примут участие десятки тысяч человек, заявил руководитель НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.