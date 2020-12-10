Сотрудники компаний готовы вакцинироваться, чтобы работать в офисе

https://static.news.ru/photo/752d76ac-3b85-11eb-9335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно опросу, проведённому платформой по поиску работы, 22% сотрудников российских компаний готовы вакцинироваться ради того, чтобы продолжить работу в офисе. Большинство предпринимателей намерены рекомендовать прививаться своим сотрудникам.

22% сотрудников российских компаний заявляют о готовности вакцинироваться ради того, чтобы продолжить ходить в офис. Из них 21% предпочли бы российскую вакцину, 24% — зарубежную. Лишь 11% считают, что делать прививку от COVID-19 до окончания испытаний безопасно, 66% утверждают обратное, — цитирует ТАСС результаты опроса.

Глава представительства Национального фитнес-сообщества в Свердловской области Роман Вальчук выступил за полную вакцинацию сотрудников, по его словам, большинство из них уже сами изъявили желание привиться.

Сценарий с обязательной вакцинацией для посещения офиса невозможен, так как она у нас в стране добровольная, это прописано в Конституции, но рекомендовать вакцинироваться работодатели могут, — считает педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, для безопасного функционирования офиса достаточно делать тесты на коронавирус раз в одну-две недели.

В ходе опроса четверть респондентов также отметили, что их коллеги регулярно приходят на работу заболевшими, а более половины сами продолжают ходить в офис при простуде и не берут больничный.

Как писал NEWS.ru, из числа людей, работающих в системе Министерства обороны РФ, в первую очередь прививку от коронавирусной инфекции нового типа получают врачи, экипажи ВМФ и ВКС, боевые расчёты РВСН. В общей сложности ведомство получило 14,5 тысячи вакцин от COVID-19. Об этом рассказал генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель министерства.

Ранее он заявил, что зарубежные страны финансируют информационную кампанию по дискредитации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а российскому оборонному ведомству об этом «детально известно».