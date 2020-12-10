Конашенков: против «Спутника V» началась информационная война

https://static.news.ru/photo/5351a580-3b76-11eb-8f05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что зарубежные страны финансируют информационную кампанию по дискредитации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а российскому оборонному ведомству об этом «детально известно».

Он отметил, что у Минобороны есть информация о том, какие средства и ресурсы тратят на это другие страны. Кампания против российской вакцины ведётся в социальных сетях и финансируемых из-за рубежа грантами интернет-СМИ, которые уже готовят серию «расследований», содержащих лжесвидетельства очевидцев об опасности российского препарата, приводит его заявление ТАСС.

Один из «аргументов» провокаторов состоит в утверждении, будто бы в российской армии есть отказы от вакцинации. На самом деле это не так, заявил Конашенков.

Даже c учётом добровольности каких-либо отказов от вакцинации «Спутником V» среди военнослужащих не отмечено, — сказал он.

Генерал-майор напомнил, что лучшим свидетельством высокой эффективности «Спутника V» служит сформированный иммунитет к коронавирусу у всех, кому была сделана вакцина, — от руководства Вооружённых сил России до военнослужащих различных подразделений.

Конашенков также обратил внимание, что в разработке и испытаниях вакцины Минобороны России принимало самое непосредственное участие. Вакцинация в российской армии продолжится, заявил он.

В соответствии с утверждённым министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу планом, до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тысяч военнослужащих, — сказал Конашенков.

Как сообщал NEWS.ru, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил ранее, что Россия может столкнуться с бюрократическими проблемами при экспорте вакцины против коронавируса «Спутник V».

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что коллеги из других стран, в частности из ЕС, всё больше интересуются вакциной «Спутник V».