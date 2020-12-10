Гинцбург не исключил бюрократических препятствий при экспорте «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/2b556d62-3ae2-11eb-8e86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Россия может столкнуться с бюрократическими проблемами при экспорте вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Конечно, может, да, — заявил Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о возможных бюрократических проблемах при экспорте препарата.

При этом он добавил, что последний опыт говорит об оперативном решении подобных проблем. Гинцбург привёл пример Венгрии, которая принимает российскую вакцину на условиях, при которых она будет производиться и распространяться на территории страны без вывоза за её пределы.

Как сообщал NEWS.ru, вакцина «Спутник V» российского производства может стать частью международного портфеля препаратов от коронавируса, которые будут применяться в разных странах мира.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев.