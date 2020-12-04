«Спутник V» может стать частью международного портфеля вакцин от COVID-19

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Российская вакцина «Спутник V» достойна стать частью международного портфеля препаратов от коронавируса, которые будут применяться в разных странах мира. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

РФПИ ответственен за распространение отечественной вакцины за рубежом.

Дмитриев заверил, что в ходе клинических испытаний, в которых принимали участие 20 тысяч человек, разработка показала свою безопасность и высокую эффективность.

Мы уверены, что она представляет собой одно из очень хороших решений [в борьбе с пандемией] и может стать частью портфеля вакцин, которые необходимы миру, — цитирует ТАСС фрагмент интервью РФПИ медиакорпорации BBC.

По словам Дмитриева, иностранные регуляторы могут выдать разрешение на применение российской вакцины уже в декабре-январе.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова.

Ранее NEWS.ru писал, что производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения. В свою очередь РФПИ ведёт работу с регуляторами 40 стран, чтобы пройти там процедуру регистрации.