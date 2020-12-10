Генерал-майор сообщил о ходе вакцинации в Минобороны

https://static.news.ru/photo/b30cefcc-3b7e-11eb-84fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Из числа людей, работающих в системе Министерства обороны РФ, в первую очередь прививку от коронавирусной инфекции нового типа получают врачи, экипажи ВМФ и ВКС, боевые расчёты РВСН. В общей сложности ведомство получило 14,5 тысячи вакцин от COVID-19. Об этом в разговоре с журналистами рассказал генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель министерства.

Офицер отметил, что первыми вакцину получают медики, которые готовятся к отбытию на боевую службу. Также в ряды первых привитых военнослужащих попали экипажи кораблей ВМФ, лётный состав ВКС, боевые расчёты РВСН, командиры подразделений ВС РФ и не только.

На всех этапах доставки вакцины из Москвы в отдалённые воинские гарнизоны её транспортировка воздушным, наземным и морским транспортом осуществляется только в медицинских термоконтейнерах, исключающих нарушение температурного режима хранения, — цитирует Конашенкова РИА Новости.

Генерал-майор добавил, что сыворотки в промежуточных и узловых точках маршрутов хранятся в специальных холодильных камерах.

Как ранее передавал NEWS.ru, Игорь Конашенков заявил, что зарубежные страны финансируют информационную кампанию по дискредитации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а российскому оборонному ведомству об этом «детально известно».

Он отметил, что у Минобороны есть информация о том, какие средства и ресурсы тратят на это другие страны.