Сотрудники известных российских СМИ оказались замешаны в секс-скандале

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков покинул пост на фоне обвинений в домогательствах. Это произошло сразу после того, как в Twitter появилась информация, что на одной из вечеринок он наблюдал за групповым изнасилованием девушки.
Вслед за этим в многочисленных сообщениях стали всплывать имена других известных российских журналистов, замешанных в секс-скандале.
13 июля журналистка Виктория Кузьменко
В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором «МБХ медиа», — написал Простаков.
В домогательствах обвинили и ещё одного сотрудника СМИ — спецкора «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина. О неподобающем поведении журналиста написала в Сети пользовательница под ником valya_de.
Выяснилось, что склонял девушек к интиму и руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко, который ранее работал в изданиях Men's Health Russia, «Мел», «Газета.Ru», «Известия». Бывшие коллеги
Другой сотрудник Сбербанка SMM-менеджер Руслан Гафаров также оказался замешан в секс-скандале. Его в изнасиловании обвинила пресс-секретарь центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова. Об этом она также
Обвинения в участии в групповом изнасиловании прозвучали также в адрес фоторедактора «МБХ Медиа» Андрея Золотова и ведущего «Дождя» Павла Лобкова. Последний якобы
Ранее NEWS.ru писал, что две бывшие жены американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого признали виновным в изнасиловании, добились через суд временного запрета на его активы в размере примерно $6 миллионов.
24 февраля суд в Нью-Йорке признал продюсера виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. При этом присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения. Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.
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