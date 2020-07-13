Сотрудники известных российских СМИ оказались замешаны в секс-скандале

https://static.news.ru/photo/37d03238-c59a-11ea-b063-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков покинул пост на фоне обвинений в домогательствах. Это произошло сразу после того, как в Twitter появилась информация, что на одной из вечеринок он наблюдал за групповым изнасилованием девушки.

Вслед за этим в многочисленных сообщениях стали всплывать имена других известных российских журналистов, замешанных в секс-скандале.

13 июля журналистка Виктория Кузьменко рассказала на своей странице в Twitter, что Простаков стал свидетелем изнасилования девушки в собственной квартире. После публикации разоблачений Простаков признал вину в «неподобающем поведении» и объяснил это действием алкоголя и неумением строить уважительные отношения с женщинами.

В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором «МБХ медиа», — написал Простаков.

В домогательствах обвинили и ещё одного сотрудника СМИ — спецкора «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина. О неподобающем поведении журналиста написала в Сети пользовательница под ником valya_de.

Выяснилось, что склонял девушек к интиму и руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко, который ранее работал в изданиях Men's Health Russia, «Мел», «Газета.Ru», «Известия». Бывшие коллеги рассказали , что он неоднократно хвастался видео, которые делал во время занятий сексом с девушками, не знающими о скрытых камерах в его квартире.

Другой сотрудник Сбербанка SMM-менеджер Руслан Гафаров также оказался замешан в секс-скандале. Его в изнасиловании обвинила пресс-секретарь центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова. Об этом она также написала в Twitter. Девушка рассказала, что Гафаров изнасиловал её два года назад на вечеринке. После того как пост увидели в Сети, Гафаров принёс ей извинения. Параллельно с обвинениями в его адрес выступили и другие девушки.

Обвинения в участии в групповом изнасиловании прозвучали также в адрес фоторедактора «МБХ Медиа» Андрея Золотова и ведущего «Дождя» Павла Лобкова. Последний якобы принуждал стажёра телеканала к интиму, убеждая, что «с парнями так же хорошо, как и с девушками».

Ранее NEWS.ru писал, что две бывшие жены американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого признали виновным в изнасиловании, добились через суд временного запрета на его активы в размере примерно $6 миллионов.

24 февраля суд в Нью-Йорке признал продюсера виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. При этом присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения. Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.