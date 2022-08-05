Директор института РАН арестован по делу о госизмене Директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Шиплюк арестован за госизмену

Фото: Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

Александр Шиплюк

Директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене (статья 275 УК РФ), сообщил научный руководитель новосибирского Института Василий Фомин, передает ТАСС. Как отмечается, Шиплюк был перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали, — заявил научный руководитель института.

Советский районный суд Новосибирска 1 июля постановил заключить заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении учёного было возбуждено уголовное дело о госизмене и выдаче иностранному государству или международной организации сведений, составляющих государственную тайну.

3 июля стало известно, что Колкер скончался в московской больнице, куда его доставили из СИЗО-2 ФСИН России. Накануне дочь учёного Алина Миронова сообщила, что у исследователя четвёртая стадия рака.

До этого в Новосибирске был арестован по подозрению в госизмене главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов. По словам родственников, ученый также находится в СИЗО «Лефортово».