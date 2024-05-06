Составлен список самых популярных лидеров в российской истории «Газета.Ru»: Ленин оказался одним из самых популярных лидеров среди россиян

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Памятник В. И. Ленину на центральной аллее парка культуры и отдыха ВДНХ

Одними из самых популярных лидеров в российской истории оказались Ленин и Петр I, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на социологический опрос. Кроме того, в список попали Александр Суворов, Георгий Жуков, Михаил Кутузов, Петр Столыпин, Александр III и Николай II.

Согласно исследованию, выбранных россиянами лидеров можно разделить на шесть основных групп. Среди них исторические личности, предприниматели, деятели науки и культуры, религиозные лидеры, персонажи книг и фильмов и даже вымышленные исторические личности. Наиболее значимыми для лидеров качествами, по мнению россиян, оказались честность, целеустремленность, эмпатия, стратегическое мышление, уверенность и харизма.

Главной чертой настоящего лидера оказалась эмпатия. Наиболее часто встречающиеся среди респондентов характеристики исследователи разделили на три группы: король продуктивности (ответственная, целеустремленная и харизматичная личность), лидер-визионер (ответственный лидер, обладающий стратегическим мышлением) и профессионал-наставник (отличается высоким уровнем компетентности и уверенностью в себе).

В исследовании приняли участие 520 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Большинство британцев ранее выбрали Кейт Миддлтон своим любимым членом королевской семьи. За нее отдали свои голоса 63% опрошенных. Принцесса Уэльская сместила своего супруга принца Уильяма, который многие годы лидировал в этом рейтинге.