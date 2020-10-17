Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удалёнке

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование, по итогам которого определил самые высокооплачиваемые профессии на удалёнке в России. Рейтинг возглавила вакансия с зарплатой в 270 тысяч рублей в месяц.

На такой уровень дохода на удалёнке может рассчитывать программист-аналитик 1С с опытом работы не менее четырёх лет в команде из 10 человек. Специалист должен знать как минимум одну из типовых конфигураций 1С и уметь работать с системой управления базами данных, передаёт РИА Новости.

Следом идёт вакансия менеджера внешне-экономической деятельности. Такой кандидат должен искать поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, а также анализировать рынок и организовывать доставку оборудования.

«Сберавто» предлагает Backend-разработчику 180 тысяч рублей в месяц. Однако кандидат должен иметь опыт работы от трёх лет, знать язык программирования Golang, уметь пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes.

На зарплату до 140 тысяч рублей может рассчитывать HTML-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3. До 100 тысяч могут получать на удалёнке веб-дизайнеры, преподающие курсы UX/UI.

Как сообщал NEWS.ru, с 5 октября московским организациям было предписано перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. Начиная с 12 октября за несоблюдение этого требования работодателям грозит штраф.