Соседи рассказали о квартире, где нашли пятерых младенцев

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Квартиру в Москве, где были найдены пятеро младенцев, хозяин сдал три года назад супружеской паре студентов.

Как сообщает «МК», москвич и предположить не мог, что трёшка на Аргуновской улице превратилась практически в роддом. При этом соседи утверждают, что въехала чуть ли не «китайская армия».

Мы были в шоке, когда они заселялись— десяток чайников, котомок. Затаскивали матрасы, но без кроватей, — рассказали соседи изданию.

При этом даже они не знали, что в квартире находились пятеро младенцев. Дети вели себя тихо. Кроме того, сами снимающие дверей не открывали и разговаривали только через щель. Соседи также утверждают, что участковый знал об этой квартире.

Как писал NEWS.ru, младенцы оказались суррогатными детьми. Малыши могли быть выношены для родителей из Китая. В квартире, где их обнаружили, были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. Родители малышей пока не установлены. Сейчас детьми занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу.