«Сорок сороков» обвинило детского парикмахера в пропаганде сатанизма и зла Общественники «Сорока сороков» обвинили детского парикмахера Газиева в пропаганде сатанизма

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Общественники из православного движения «Сорок сороков» обвинили новосибирского парикмахера Тимура Газиева в пропаганде сатанизма. По их словам, специалист использовал неприемлемое название и изображение чертенка на логотипе своей парикмахерской для детей с особенностями развития «Пыточная», сообщило издание «Сиб.фм».

Мастер снял видео, на котором видно, как несколько мужчин из «Сорока сороков» обвиняют парикмахера в пропаганде зла.

Только что пришли разные дяди, снимали меня, просили что-то подписать. Потом ещё другие зашли после них, коротко и ясно дали понять: если не сниму чёрта со стены и не поменяю название, то даже законы и полиция мне не поможет и со мной будут даже не разговаривать. Ну вы поняли. Так что, если я вдруг пропаду, знайте — меня убили за чёрта, — сказал Газиев.

Парикмахер подчеркнул, что соответствующие органы уже были в его салоне с проверкой и не обнаружили каких-либо нарушений, а логотип салона — шарж на него самого, а не образ дьявола.

Актриса Эвелина Бледанс ранее заступилась за новосибирского парикмахера Тимура Газиева, который недавно открыл в Москве парикмахерскую «Детская пыточная» для детей с аутизмом и ДЦП и стал объектом ненависти местных пенсионерок. Она рассказала, что предприниматель уже много лет работает с детьми с особенностями развития и у него много поклонников как в столице, так и в Новосибирске.