Соратники Навального напишут заявление об отравлении в полицию и СК

https://static.news.ru/photo/91861738-e2b5-11ea-afcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Соратники Алексея Навального в настоящее время занимаются составлением заявления в полицию о его отравлении. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

Ранее стало известно, что борт, на котором летел Алексей Навальный, совершил экстренную посадку утром 20 августа 2020 года в Омске из-за того, что политику стало плохо во время полёта. По одной из имеющихся версий, Навальному подмешали в чай вещество, вызывающее галлюцинации и быстро попавшее в кровь через горячую жидкость. В настоящее время политик находится в коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние отравленного оценивается как тяжёлое. Результаты его анализов ещё не пришли.

Как рассказала Ярмыш, оппозиционер находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи в Омске. Возле здания дежурит машина полиции, передаёт «Интерфакс».

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади написал в соцсети, что уверен в следующем: отравление случилось по политическим мотивам.

Нет сомнения, что Навального отправили за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования, — заявил юрист в Twitter.

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Отмечается, что виновный по указанной статье несёт ответственность за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

Как ранее сообщал NEWS.ru, управление Роспотребнадзора по Томской области планирует провести проверку по сообщениям СМИ об отравлении Навального.