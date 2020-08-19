Соратники Навального напишут заявление об отравлении в полицию и СК

Соратники Алексея Навального в настоящее время занимаются составлением заявления в полицию о его отравлении. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.
Ранее стало известно, что борт, на котором летел Алексей Навальный, совершил экстренную посадку утром 20 августа 2020 года в Омске из-за того, что политику стало плохо во время полёта. По одной из имеющихся версий, Навальному подмешали в чай вещество, вызывающее галлюцинации и быстро попавшее в кровь через горячую жидкость. В настоящее время политик находится в коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние отравленного оценивается как тяжёлое. Результаты его анализов ещё не пришли.
Как рассказала Ярмыш, оппозиционер находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи в Омске. Возле здания дежурит машина полиции, передаёт «Интерфакс».
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади написал в соцсети, что уверен в следующем: отравление случилось по политическим мотивам.
Нет сомнения, что Навального отправили за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования, — заявил юрист в Twitter.