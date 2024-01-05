«Сомнительный торг»: военкор об идее Кадырова по обмену пленными ВСУ Коц назвал сомнительной идею Кадырова обменять пленных ВСУ на снятие санкций

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров затеял «сомнительный торг», предложив освободить пленных украинских бойцов в обмен на снятие санкций с членов его семьи и лошадей, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, пленными нельзя распоряжаться как товаром в личных целях.

Какой-то сомнительный торг затеял Рамзан Кадыров. Глава Чечни предложил освободить пленных бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций с членов его семьи. <...> Я помню, какую роль играл Кадыров в обменах. В том числе и в освобождении захваченных украинцами российских журналистов в 2014 году. Но разве былые заслуги дают право распоряжаться пленными как товаром в личных целях, — написал Коц.

Журналист подчеркнул, что в России санкции являются признанием заслуг перед Отечеством и своеобразным «знаком качества». Коц отметил, что ими нужно гордиться, а не искать способ избавиться. Помимо этого, по словам военкора, пленных нужно менять на людей, а не на лошадей.

Кадыров озвучил предложение освободить пленных в обмен на снятие санкций с членов его семьи во время визита в Грозный экс-разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера. Там же показали видеообращение украинских бойцов, которые просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие» рестрикции в обмен на то, что 20 солдат ВСУ вернутся домой.