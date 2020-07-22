Соловьёв: Зеленский сделал грубейшую ошибку, выполнив требования террориста

https://static.news.ru/photo/c935f510-cbca-11ea-9767-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил «грубейшую ошибку», выполнив требования захватившего заложников в Луцке.

Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдёт захват за захватом, — привели слова телеведущего на портале Ura.ru.

Немецкие СМИ также назвали действия Зеленского при ситуации в Луцке ошибочными, так как выполнение требований террориста может спровоцировать его подражателей.

Злоумышленник захватил автобус с 20 заложниками с утра 21 июля 2020 года. Он позвонил сам в полицию и представился как Максим Плохой. Как сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, было установлено, что это не настоящее имя мужчины. Выяснилось, что заложников захватил Максим Кривош, родом из России, дважды судимый за тяжкие преступления.

Он позвонил в полицию и сообщил, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. С мужчиной вели переговоры, в ходе которых удалось выяснить его требования для освобождения заложников.

Максим Кривош потребовал от президента Украины, чтобы Владимир Зеленский сказал на видео: «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Украинский лидер выполнил это требование.

Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что главное в этой ситуации то, что «люди живы и террорист в наручниках». При этом министр внутренних дел Украины сообщил, что «Земляне» не стоит связывать и с террористом, так как фильм хороший, писал NEWS.ru ранее.